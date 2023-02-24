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Гладилин: Абаскаля стоит похвалить за решение выпустить в старте «Спартака» 11 россиян

Гладилин: Абаскаля стоит похвалить за решение выпустить в старте «Спартака» 11 россиян
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил решение главного тренера команды Гильермо Абаскаля выпустить в стартовом составе на матч Кубка России с «Локомотивом» (1:0) 11 российских игроков.

«Это, скорее, единичный случай, но это хороший пример, ведь если есть талантливые, способные ребята, то тренер должен им доверять. Абаскаля стоит похвалить и поставить ему огромный плюс за такое решение, ведь в обойме были легионеры, а он не побоялся выпустить только россиян. Это очень здорово, что тренерский штаб делает ставку на своих футболистов, а первый тайм показал, что это было не зря — ребята очень хорошо играли», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Отметим, что победный мяч также забил футболист, имеющий российский паспорт, — полузащитник «Спартака» Данил Пруцев. Легионеры в составе красно-белых появились уже по ходу игры.

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