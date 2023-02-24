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Заварзин: «Локомотив» ещё сыроват. У «Спартака» больше шансов на выход в полуфинал Кубка

Заварзин: «Локомотив» ещё сыроват. У «Спартака» больше шансов на выход в полуфинал Кубка
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Локомотив» в московском дерби. Ответная встреча команд состоится 27 февраля.

«Интересный матч для первой игры после возобновления сезона, для затравки, что называется. По первому тайму «Спартак» сильнее выглядел, «Локомотив» во втором вроде преобразился. При этом «Локо» пока ещё сыроват. Те элементы, которые наработаны с новым главным тренером и которые должны быть спустя какое‑то время, пока ещё не просматриваются.

Можно ли сказать, что шансы «Спартака» во второй встрече предпочтительнее? Да, думаю, что предпочтительнее. У них побольше умения. Да и потом, они первый матч по большому счёту играли мальчишками, вторым составом. Ни одного иностранца не было, когда игру начинали. Так что у «Спартака» команда помощнее и посыграннее, чем у «Локомотива». Мне кажется, второй матч в стартовом составе уже начнут более мастеровитые игроки. Думаю, что у «Спартака» больше шансов», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

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