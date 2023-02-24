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Алдонин — о разгроме ЦСКА «Краснодара»: не стал бы переоценивать эту победу

Алдонин — о разгроме ЦСКА «Краснодара»: не стал бы переоценивать эту победу
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе красно-синих в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«Не стал бы переоценивать эту победу. Первый матч в достаточно непростых погодных условиях. Да, хороший результат, уровень подготовки и самоотдачи. Но пока главное значение имеет вопрос не счёта, а качества игры. По одному матчу не хотелось бы давать долгоиграющих выводов», — сказал Евгений Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Голами в составе армейцев отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная встреча состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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