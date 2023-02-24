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Гончаренко: почему у «Урала» не было трансферов? У нас хороший длинный состав

Гончаренко: почему у «Урала» не было трансферов? У нас хороший длинный состав
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, почему команда не сделала приобретений в зимнее трансферное окно, а также подвёл итоги матча с «Ростовом» в Кубке России (1:1).

«Почему не было трансферов? У нас хороший длинный состав. Газон? Ну, он был не лучшего качества. Но он был одинаковым.

Какую оценку поставлю команде за игру? Это ваше дело — давать оценки. Но могу сказать, что всегда есть то, что можно улучшить», — приводит слова Гончаренко «РБ Спорт».

В Российской Премьер-Лиге после 17 сыгранных матчей екатеринбургский клуб занимает 10-е место, набрав 21 очко. Ответный матч с «Ростовом» в Кубке России уральцы проведут дома, в Екатеринбурге, 27 февраля. Напомним, Гончаренко возглавил команду уже по ходу текущего сезона.

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