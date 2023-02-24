Комличенко: противостояние с Дзюбой в гонке бомбардиров? Пусть играет, пусть доказывает
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Нападающий футбольного клуба «Ростов» Николай Комличенко рассказал о том, будет ли для него принципиальным противостояние с форвардом московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой в гонке за звание лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги, а также назвал набор максимально возможного количества очков в каждой игре главной задачей ростовчан на сезон.
«Будет ли принципиальным противостояние с Дзюбой в гонке бомбардиров? Я не знаю. Пусть он играет, посмотрим, пусть доказывает.
Как на результат матча с «Уралом» (1:1. — Прим. «Чемпионата») повлияло состояние поля? Ну, мы видели его перед матчем. Ничего не меняется. Выходим на поле, играем.
Какая задача на сезон у команды? Максимально набрать очков в каждой игре», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
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