Комличенко: противостояние с Дзюбой в гонке бомбардиров? Пусть играет, пусть доказывает

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Николай Комличенко рассказал о том, будет ли для него принципиальным противостояние с форвардом московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой в гонке за звание лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги, а также назвал набор максимально возможного количества очков в каждой игре главной задачей ростовчан на сезон.

«Будет ли принципиальным противостояние с Дзюбой в гонке бомбардиров? Я не знаю. Пусть он играет, посмотрим, пусть доказывает.

Как на результат матча с «Уралом» (1:1. — Прим. «Чемпионата») повлияло состояние поля? Ну, мы видели его перед матчем. Ничего не меняется. Выходим на поле, играем.

Какая задача на сезон у команды? Максимально набрать очков в каждой игре», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».