Артета рассказал, как победа в матче с «Астон Виллой» сказалась на настроении в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как победа в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:2) отразилась на настроении в команде.

«Намного лучше, гораздо позитивнее. Уверенность намного выше, обстановка на тренировках намного лучше. Большой стимул для нас — тот факт, что команда продемонстрировала способность перестраиваться в действительно неблагоприятной ситуации: когда проигрывали со счётом 1:2, а до этого играли менее 72 часов назад, все ожидали, что устанем морально, с точки зрения качества и веры, но вернулись и выиграли игру.

Я похвалил их за то, как они отреагировали, но, кроме того, есть вещи, которые в первом тайме нам следовало бы сделать лучше, особенно то, как мы контролировали мяч, чтобы мы не проигрывали со счётом 1:2. Мы должны быстро усвоить эти уроки и, надеюсь, сможем показать более последовательную игру в матче с «Лестером», потому что это будет необходимо для победы», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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