Пименов: «Спартак» — самый популярный клуб России. «Зенит» любят только в Мончегорске

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что самым популярным клубом России является «Спартак», а санкт-петербургский «Зенит» популярен только в городе Мончегорск около Мурманска. Экс-футболист аргументировал своё мнение тем, что видел болельщиков красно-белых во всех городах страны.

«Аршавин сказал, что самый популярный клуб страны — «Зенит»? Ну а что он мог ещё сказать? На самом деле «Спартак» — самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».