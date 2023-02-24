Артета прокомментировал продление контракта с Эльнени

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о продлении контракта с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени. Новое соглашение «Арсенала» с футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
«Это полностью заслуженно. Абсолютная радость — видеть его в клубе, думаю, что то, что сделал клуб, абсолютно блестяще. Это не просто слова, говорящие о том, что мы ценим людей, которые у нас есть, и мы собираемся оставаться с ними в трудные моменты. У Мо был очень трудный момент несколько недель назад, когда он получил довольно серьёзную травму, и клуб благодарен ему за то, что он даёт команде и что он сделал для футбольного клуба. Думаю, что это действительно важный сигнал для всех в клубе — оставлять наших лучших людей и наших лучших игроков с нами в трудные моменты», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 24 февраля 2023
-
14:55
-
14:52
-
14:44
-
14:36
-
14:24
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:47
-
13:38
-
13:27
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:34
-
12:28
-
12:26
-
12:23
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:26
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:14
-
11:07