Артета прокомментировал продление контракта с Эльнени

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о продлении контракта с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени. Новое соглашение «Арсенала» с футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«Это полностью заслуженно. Абсолютная радость — видеть его в клубе, думаю, что то, что сделал клуб, абсолютно блестяще. Это не просто слова, говорящие о том, что мы ценим людей, которые у нас есть, и мы собираемся оставаться с ними в трудные моменты. У Мо был очень трудный момент несколько недель назад, когда он получил довольно серьёзную травму, и клуб благодарен ему за то, что он даёт команде и что он сделал для футбольного клуба. Думаю, что это действительно важный сигнал для всех в клубе — оставлять наших лучших людей и наших лучших игроков с нами в трудные моменты», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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