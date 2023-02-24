Ребров объяснил отказ «Спартака» пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локо»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров объяснил, почему московский клуб отказался пускать журналистов в раздевалку после матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

«Футбольная раздевалка — сакральная территория! Любой человек, попадающий туда, должен быть знаком с игроками и тренерами, а также понятен им. К тому же человек должен обладать правильной энергетикой, чтобы не разрушить нечто почти неуловимое, что создаётся в этом периметре всеми звеньями команды.

Да, бывают дни больших побед (чемпионство, кубки), когда раздевалка наполняется большим количеством людей и шампанского. Но это как своеобразная черта, перейти которую ты можешь, только дойдя до финишной цели. Дальше нужно начинать всё с начала.

Также я понимаю, что болельщикам хочется видеть больше «внутренней кухни». Но её можно показать и без раздевалки… У меня как у бывшего футболиста и теперь уже работника административно-спортивного блока команды есть устойчивое мнение: происходящее в этом очень важном для спортсмена пространстве может быть показано только в редких и особенных случаях. Что это за случаи — вы и сами знаете», — написал Ребров в своём телеграм-канале.