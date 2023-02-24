Павел Каманцев: не ждите, что общение с судьями будет в каждом матче

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о практике интервью арбитров.

«Влад Безбородов — топовый спикер, интервью получилось живеньким и интересным. Мы готовы больше открываться и уже делаем это, но изменения должны вводиться постепенно, так что не ждите, что общение с судьями будет в каждом матче. Молодых арбитров будем готовить к интервью, а само общение, скорее всего, пока будет на топовых играх, к чему мы уже максимально готовы.

Изучили международную практику, она простая: любая федерация защищает своих арбитров после неудачных или скандальных матчей, в таких играх комментарии отсутствуют. А во всех остальных матчах согласовать общение легко, но оно особо не интересно СМИ.

Цель — все матчи тура РПЛ или Кубка России? Как таковой цели нет, в идеале работать по запросу. Если судья молодой, то будем стараться поберечь его психику в случае неудачной игры, не станем выводить к журналистам. Аналогично, если игра не вызывает медийного интереса. Открытость должна содержать два критерия: физическая и моральная безопасность судьи и отсутствие влияния на качество принимаемых решений», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».