Пикфорд прокомментировал продление контракта с «Эвертоном»

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд высказался о продлении контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на срок до конца июня 2027 года.

«Для меня огромная честь подписать этот новый контракт в таком особом клубе. Поддержка, которую я получал от всех в клубе с тех пор, как присоединился к нему в 22 года, была очень важна для моей семьи и для меня самого. Я счастлив здесь, как и моя семья. Нам нравится быть частью «Эвертона».

«Эвертон» — огромный клуб. Последние несколько сезонов были не такими, как мы хотели, но теперь у нас есть тренер, который, я верю, укажет нам правильное направление и поднимет нас в таблице. Определённо, моя цель — добиться успеха в этом клубе. Болельщики, персонал и мои товарищи по команде были великолепны со мной с того момента, как я присоединился, и я хочу быть отличным для них.

Этот контракт позволит мне провести в «Эвертоне» более 10 лет, и я хочу оставить здесь наследие, чтобы сравняться с такими игроками, как Невилл Саутхолл, и стать одним из лучших вратарей, когда-либо игравших за «Эвертон», — приводит слова Пикфорда официальный сайт «Эвертона».

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