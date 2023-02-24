Пикфорд прокомментировал продление контракта с «Эвертоном»

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд высказался о продлении контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на срок до конца июня 2027 года.
«Для меня огромная честь подписать этот новый контракт в таком особом клубе. Поддержка, которую я получал от всех в клубе с тех пор, как присоединился к нему в 22 года, была очень важна для моей семьи и для меня самого. Я счастлив здесь, как и моя семья. Нам нравится быть частью «Эвертона».
«Эвертон» — огромный клуб. Последние несколько сезонов были не такими, как мы хотели, но теперь у нас есть тренер, который, я верю, укажет нам правильное направление и поднимет нас в таблице. Определённо, моя цель — добиться успеха в этом клубе. Болельщики, персонал и мои товарищи по команде были великолепны со мной с того момента, как я присоединился, и я хочу быть отличным для них.
Этот контракт позволит мне провести в «Эвертоне» более 10 лет, и я хочу оставить здесь наследие, чтобы сравняться с такими игроками, как Невилл Саутхолл, и стать одним из лучших вратарей, когда-либо игравших за «Эвертон», — приводит слова Пикфорда официальный сайт «Эвертона».
Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 24 февраля 2023
-
16:25
-
16:18
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:20
-
15:18
-
15:09
-
15:07
-
14:55
-
14:52
-
14:44
-
14:36
-
14:24
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:47
-
13:38
-
13:27
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:34
-
12:28