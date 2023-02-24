Виллиан Роша: из знаменитых бразильцев ЦСКА знаю Вагнера Лава, Карвальо, Жо, Дуду

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, кого из соотечественников знает по игре за армейский клуб. Также он признался, что хотел бы поиграть вместе с экс-защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«Видел ли я игру Марио Фернандеса в России? Скорее, в Бразилии. Хотел бы ещё сыграть с Марио — он тоже не прочь. Я немножко пообщался с ним через агента, когда переходил в ЦСКА. Но пока он в Бразилии, травму получил. Марио! Ты сказал, что хочешь со мной сыграть. Приезжай, я тебя жду!

Кого ещё знаю из бразильцев ЦСКА? Вагнер, как раз недавно пересматривал его лучшие моменты в ЦСКА. Карвальо, Жо, Дуду… Да я вот недавно с Дуду разговаривал, он сейчас работает в сфере финансов, занят инвестициями. Желал мне удачи в России. И Пауло Пайшао я знаю, в прошлом тренера ЦСКА и сборной Бразилии по физподготовке», — приводит слова Роши Sport24.