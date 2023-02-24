Источник: «Спартак» имеет право выкупить Шитова у «Крыльев Советов» за 300 млн рублей
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Московский «Спартак» имеет возможность обратного выкупа нападающего Владислава Шитова у самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, в соглашении о трансфере 19-летнего нападающего в самарский клуб есть пункт, согласно которому «Спартак» имеет возможность вернуть своего воспитанника, заплатив «Крыльям Советов» компенсацию в размере 300 млн рублей.
Шитов перешёл в «Крылья Советов» в июле 2022 года на правах аренды из «Спартака». В конце февраля самарская команда приняла решение выкупить молодого нападающего у красно-белых. Шитов, успевший сыграть за «Крылья» 18 матчей во всех турнирах, отметился в них двумя забитыми мячами. Ранее сообщалось, что самарцы заплатили за игрока 40 млн рублей.
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