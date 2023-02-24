Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Объявлена бригада арбитров на ответный матч «Спартака» и «Локо» в 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз объявил судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). Так, центральное противостояние на этой стадии, игру «Спартак» — «Локомотив», обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Урал»– «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе.

«Спартак»– «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; AVAR-2 – Роман Сафьян.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачёв; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретёшкин; AVAR-2 – Андрей Фисенко.