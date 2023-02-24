«Пари НН» подписал контракт с воспитанником Гаганиным и отдал его в аренду «Родине»

Полузащитник Егор Гаганин подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». 19-летний футболист отправился в аренду до конца сезона-2022/2023 в московскую «Родину». Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.
Срок соглашения «Пари Нижний Новгород» с Гаганиным рассчитан на 3,5 года. Нижегородский полузащитник за два сезона провёл 40 игр за молодёжную команду «Пари НН», забив 15 мячей.
«Для получения большей игровой практики Егор отправляется в аренду до конца сезона в ФК «Родина» (Москва). Пожелаем Егору удачи!» — написано в заявлении «Пари Нижний Новгород».
Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков после 17 матчей. «Родина» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 22 очка после 20 игр.
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