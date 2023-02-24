Антон Бобёр сравнил своего сына Ивана с полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым

Антон Бобёр, бывший футболист и отец полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Бобра, рассказал о сильных качествах своего сына на футбольном поле, а также сравнил его с игроком московского «Локомотива», ранее защищавшим цвета самарского клуба, Сергеем Пиняевым.
«У него есть хорошие индивидуальные действия, работа с мячом, скорость. Ему нужно окрепнуть физически. Надеюсь, в ближайшее время он окрепнет и будет конкурентен во взрослом футболе. Какие советы даю? Работать, в том числе индивидуально – и всё будет хорошо. Иван будет привлекаться к тренировкам с основным составом, но в этом периоде он игрок молодёжной команды.
Можно ли его сравнить с Пиняевым? По позиции можно, Иван тоже правша. Есть качества похожие, но, на мой взгляд, это немножко разные игроки», — приводит слова Бобра Metaratings.
- 24 февраля 2023
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