Антон Бобёр сравнил своего сына Ивана с полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым

Антон Бобёр, бывший футболист и отец полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Бобра, рассказал о сильных качествах своего сына на футбольном поле, а также сравнил его с игроком московского «Локомотива», ранее защищавшим цвета самарского клуба, Сергеем Пиняевым.

«У него есть хорошие индивидуальные действия, работа с мячом, скорость. Ему нужно окрепнуть физически. Надеюсь, в ближайшее время он окрепнет и будет конкурентен во взрослом футболе. Какие советы даю? Работать, в том числе индивидуально – и всё будет хорошо. Иван будет привлекаться к тренировкам с основным составом, но в этом периоде он игрок молодёжной команды.

Можно ли его сравнить с Пиняевым? По позиции можно, Иван тоже правша. Есть качества похожие, но, на мой взгляд, это немножко разные игроки», — приводит слова Бобра Metaratings.