Созин: в «Ференцвароше» настраивались на большой матч, а в соперники никого не ждали

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023. Напомним, венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, сыграет с леверкузенским «Байером».

«Для Венгрии любой матч в Лиге Европы на этой стадии был бы огромным событием. Игру с «Байером» даже на «Пушкаш Арену» перенесли, так что, думаю, соберётся около 70 тысяч зрителей. Что касается самого соперника, то у нас к жеребьёвкам странное отношение – в России всегда думают, что лучше получить «Партизан», «Ференцварош» или «Лудогорец», чем известный клуб из старой Европы. А потом мы получаем от «Лудогорца»…

Я общался со Станиславом Саламычем и понимаю, что в Венгрии, да и у него, настрой другой. Там настраивались на большой матч на огромной арене, а соперника там не выбирали и никого не ждали. Сказать, что «Байер» какой-то слабый, нельзя. Да, в лиге у них проблемы, но вчера прошли «Монако», есть сильные игроки. Интересно, что и самому Черчесову нравится играть с немецкими клубами – он ведь там выступал. Так что матчи точно будут классными, а у Черчесова появится шанс добиться нового исторического успеха для Венгрии», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».