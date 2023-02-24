Журова назвала Акинфеева лучшим футболистом в постсоветской истории России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом в современной российской истории.
«Лучший российский футболист в постсоветской современной истории России? Акинфеев. Потому что вратарь — это особая миссия, он один на один с собой, а помощников там нет. Это огромная ответственность за себя, команду и ворота. Других могут сменить, а ты стоишь один, а в тебя мяч летит!
Почему лучший не Аршавин? У меня в приоритете Акинфеев. В моей иерархии так», — приводит слова Журовой Legalbet.
Игорь Акинфеев является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), а также бронзовым призёром чемпионата Европы с национальной командой России (2008).
- 24 февраля 2023
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