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Кади Боржес: хотел бы сыграть с «Краснодаром» в ЛЧ и забить за команду 50 голов

Кади Боржес: хотел бы сыграть с «Краснодаром» в ЛЧ и забить за команду 50 голов
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Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о целях, которые ставит перед собой в составе российского клуба, отметив, что хотел бы забить за «быков» 50 голов и сделать 50 результативных передач.

«Смогу ли забить 50 голов за «Краснодар» и отдать 50 передач? Да, думаю, смогу. Я уже показывал на дистанции, что могу быть результативным игроком. Буду к этому стремиться. Главная цель любого спортсмена — развитие. Если это получится, принесу пользу не только себе, но и клубу, а это очень важно.

«Краснодару» нужны хорошие игроки, которые приходят в команду. Постараюсь помочь «Краснодару» взять первые трофеи. Хочу выиграть с «Краснодаром» трофеи, мне и клубу это важно. И вы же говорили про 50 голов и 50 передач — чем не цель? Ну и, конечно, когда-нибудь мечтаю сыграть в составе «Краснодара» в Лиге чемпионов», — приводит слова Боржеса Metaratings.

Боржес перешёл в «Краснодар» этой зимой из азербайджанского «Карабаха». Бразильский полузащитник уже успел дебютировать за «быков» в матче Кубка России с ЦСКА (0:3).

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