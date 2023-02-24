Кади Боржес: Сперцян уже показывает игру уровня топ-лиги, но ему есть куда расти

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил своего одноклубника Эдуарда Сперцяна, заявив, что тот играет на уровне топовых европейских чемпионатов и уже мог бы выступать за рубежом.
«С некоторыми из молодых игроков общаюсь, но ещё не всех хорошо знаю. Пока больше всех впечатляет Эдуард Сперцян. Смог бы он выступать в топ-лиге? Да, он уже показывает уверенную игру. Конечно, Эдуард очень молод и ему есть куда расти.
Все надеются, что он продолжит развиваться. Это будет хорошо как для него, так и для клуба. Но в целом он спокойно мог бы играть в большом европейском чемпионате», — приводит слова Боржеса Metaratings.
22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах за «Краснодар» в текущем сезоне. В СМИ ранее появлялась информация, что армянским полузащитником интересуется ряд европейских клубов.
- 24 февраля 2023
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