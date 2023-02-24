Быстров: только Сашка Мостовой как дилетант может сказать, что Семаку с «Зенитом» легко

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров упрекнул экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового в том, что тот сомневается в тренерском таланте главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, отметив, что только дилетанты могут говорить, что петербуржцам легко побеждать.

«Сашка Мостовой футбол редко смотрит, походу — в основном хоккей, да? С такими же составами другим тренерам, иностранным в том числе, не удавалось создать такой сплочённый, рабочий коллектив и добраться до чемпионства. А вот Сергею Богдановичу удалось. Поэтому «Зенит» мы видим вверху турнирной таблицы. И только дилетант может сказать, что это легко. Но с теми же футболистами-иностранцами нужно уметь работать: как минимум найти общий язык, настраивать их на каждый матч и добиваться побед.

Единственный промах Богданыча — «Зенит» в Лиге чемпионов. Команде, как это ни грустно, не удалось проявить себя там. В чемпионате же России он заслуженно над всеми доминирует.

И что уж говорить, другим клубам никто не мешает покупать талантливых иностранных игроков, вводить их в состав и выигрывать чемпионат. Ну или хотя бы бороться с «Зенитом», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

«Зенит» под руководством Семака четыре раза подряд стал чемпионом России. В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы также лидируют с отрывом в шесть очков после 17 сыгранных матчей.