Тихонов раскритиковал «Динамо» за поражение в кубковом матче с «Крыльями Советов»
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов раскритиковал московское «Динамо» по итогам первого матча 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов». Напомним, игра завершилась победой самарской команды со счётом 2:1.
«Перехвалил я «Динамо», для меня они играли 20 минут, а потом стали разочарованием. То, как они двигались во втором тайме, выявило слабые места у команды. Очень медленный центр поля. Фомин, Захарян — по уму, чтению футбола, по отношению хороши, но они медленные, пешком по полю ходят. «Динамо» могло проиграть крупно. Всё зависит от центра поля. У «Крыльев» же остаётся картинка, у них есть игра. Большинство игроков в команде быстро двигаются с мячом», — приводит слова Андрея Тихонова «Матч ТВ».
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
17:49
-
17:45
-
17:37
-
17:36
-
17:32
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:12
-
17:10
-
17:09
-
16:54
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:40
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:18
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:20
-
15:18
-
15:09
-
15:07
-
14:55
-
14:52
-
14:44
Партнерский контент