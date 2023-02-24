Тихонов раскритиковал «Динамо» за поражение в кубковом матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов раскритиковал московское «Динамо» по итогам первого матча 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов». Напомним, игра завершилась победой самарской команды со счётом 2:1.

«Перехвалил я «Динамо», для меня они играли 20 минут, а потом стали разочарованием. То, как они двигались во втором тайме, выявило слабые места у команды. Очень медленный центр поля. Фомин, Захарян — по уму, чтению футбола, по отношению хороши, но они медленные, пешком по полю ходят. «Динамо» могло проиграть крупно. Всё зависит от центра поля. У «Крыльев» же остаётся картинка, у них есть игра. Большинство игроков в команде быстро двигаются с мячом», — приводит слова Андрея Тихонова «Матч ТВ».