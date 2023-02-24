Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо
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Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гражданство России футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо. Глава государства подписал указ о предоставлении гражданства перечню из 38 лиц, в число которых вошли и бразильские игроки сине-бело-голубых.
Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
В нынешнем сезоне «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо в составе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака 42 набранных очка в 17 матчах. Сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на шесть очков.
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