Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первом матче 1/8 финала с «Ливерпулем» бразилец отметился дублем и голевой передачей. Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.

Напомним, за стартовые 14 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» дважды удалось поразить ворота Тибо Куртуа, однако «Реал» ответил на это двумя дублями — Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2) назвал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора самым опасным игроком в мире.

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