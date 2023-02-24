Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В первом матче 1/8 финала с «Ливерпулем» бразилец отметился дублем и голевой передачей. Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.

Напомним, за стартовые 14 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» дважды удалось поразить ворота Тибо Куртуа, однако «Реал» ответил на это двумя дублями — Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2) назвал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора самым опасным игроком в мире.

Винисиус («Реал» Мадрид) подкараулил ошибку защитника

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Новость по теме
Анчелотти: Винисиус — самый опасный футболист в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023