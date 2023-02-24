«Зенит»: поздравляем Малкома и Клаудиньо с привилегией стать гражданами России
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Пресс-служба «Зенита» поздравила бразильских нападающих Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны. Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях клуба.
Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года. В нынешнем сезоне «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо в составе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
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