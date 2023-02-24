Быстров — о гражданстве Малкома и Клаудиньо: поздравляю «Зенит». Кто следующий? Промес?

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на новость о получении бразильскими игроками сине-бело-голубых Малкомом и Клаудиньо российского гражданства. Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Отличные новости для питерской команды — два сильных футболиста теперь не считаются легионерами. Поздравляю с таким прекрасным приобретением.

Кто следующий? Промес?» — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.

Форвард «Спартака» Квинси Промес играл за москвичей с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Севилью», а в 2021 году вернулся в Москву, перейдя в «Спартак» из «Аякса».