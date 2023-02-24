Ян Облак рассказал, как стоит играть «Атлетико» в матче с «Реалом»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» играет лучше, чем в начале сезона. Думаю, до его окончания мы прибавим ещё. Думаю, что до конца сезона мы ещё можем прибавлять и играть ещё лучше.

«Реал»? Если вы будете следить только за одним их игроком, то оставите свободным другого, а этого нельзя делать, потому что соперник располагает футболистами высокого класса. «Атлетико» должен играть как команда, как одно целое против другой команды, а не против конкретного игрока», — приводит слова Облака DAZN.

Встреча «Реал» — «Атлетико» пройдёт завтра, 25 февраля, и начнётся в 20:30 мск. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно на «Чемпионате».

Видеообзор матча «Атлетико» — «Реал» в первом круге:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.