Ян Облак рассказал, как стоит играть «Атлетико» в матче с «Реалом»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в рамках 23-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» играет лучше, чем в начале сезона. Думаю, до его окончания мы прибавим ещё. Думаю, что до конца сезона мы ещё можем прибавлять и играть ещё лучше.
«Реал»? Если вы будете следить только за одним их игроком, то оставите свободным другого, а этого нельзя делать, потому что соперник располагает футболистами высокого класса. «Атлетико» должен играть как команда, как одно целое против другой команды, а не против конкретного игрока», — приводит слова Облака DAZN.
Встреча «Реал» — «Атлетико» пройдёт завтра, 25 февраля, и начнётся в 20:30 мск. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно на «Чемпионате».
Видеообзор матча «Атлетико» — «Реал» в первом круге:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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