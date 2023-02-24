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«Как чувствовал!» Черчесов оценил итоги жеребьёвки Лиги Европы для «Ференцвароша»

«Как чувствовал!» Черчесов оценил итоги жеребьёвки Лиги Европы для «Ференцвароша»
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Российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил итоги жеребьёвки Лиги Европы для команды. В 1/8 финала турнира венгерский клуб встретится с «Байером».

«В четверг была возможность посмотреть «Манчестер Юнайтед» ― «Барселона», но я выбрал игру «Монако» ― «Байер». Как чувствовал! К тому же там и Головин играл, плюс мы тоже против «Монако» играли. Оба матча у них получились от ножа — два счёта по 3:2. А что касается жеребьёвки, то на такой стадии невозможно получить соперника по заказу. Любой, кто дошёл до 1/8 финала, имеет статус и качество. Хотя, конечно, «МЮ» стоит выше «Байера». Будем собирать информацию.

«Байер» — молодая и интересная команда, хоть и в чемпионате сейчас они не на ведущих ролях. Но с «Монако» легко проходили середину, создавали моменты. У них есть классные игроки — индивидуально сильные и быстрые. Нам надо правильно их проанализировать. У нас трое травмированных точно не сыграют. Из-за правил заявки на плей-офф мы её подали аж месяц назад, а матч с немцами только 9 марта.

А за это время у нас один «кресты» порвал, второй с пахом проблемы имеет, а третьему голеностоп вывернули. Это те проблемы, которые надо решить. От травм никто не застрахован», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Ещё до жеребьёвки продали 50 тысяч билетов». Черчесова ждёт исторический матч в Европе «Ещё до жеребьёвки продали 50 тысяч билетов». Черчесова ждёт исторический матч в Европе
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