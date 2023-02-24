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Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не сыграет с «Байером» в ЛЕ на домашнем стадионе

Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не сыграет с «Байером» в ЛЕ на домашнем стадионе
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему в клубе приняли решение провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» не на домашней арене.

«Как только вышли в плей-офф, провели клубное совещание: президент предложил сыграть на «Пушкаш Арене» — я дал добро. Есть возможность собрать полный стадион, дать болельщикам возможность посетить игру нашей команды. Всё-таки стадион «Ференцвароша» вмещает только 25 тысяч, а «Пушкаш» ― 70. Ещё до жеребьёвки было продано 50 тысяч билетов, так что надеемся на аншлаг», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Первый матч двухраундового противостояния состоится 9 марта в Германии, а ответный — 16 марта в Венгрии.

«Ещё до жеребьёвки продали 50 тысяч билетов». Черчесова ждёт исторический матч в Европе «Ещё до жеребьёвки продали 50 тысяч билетов». Черчесова ждёт исторический матч в Европе
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