«Может, наберу Головину». Станислав Черчесов — о попадании на «Байер» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой венгры сыграют с «Байером», высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине, чью команду немцы выбили из розыгрыша турнира по итогам раунда плей-офф.

«Головин сыграл два матча против «Байера». Но я пока не планировал с ним говорить. Может, и наберу», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Монако» и «Байер» в раунде плей-офф Лиги Европы одержали друг над другом гостевые победы с одинаковым счётом 3:2. Ответный матч проходил на домашней арене монегасков. По итогам экстра-тайма команды не сумели выявить сильнейшего, а в серии пенальти удачливее оказалась немецкая команда, которая вышла в следующий раунд.