Марсело стал игроком «Флуминенсе». Он — воспитанник академии клуба

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело продолжит карьеру в бразильском «Флуминенсе», воспитанником которого он является. Об этом объявил сам футболист в одной из своих социальных сетей.
Марсело стал игроком «Флуминенсе»
Фото: Соцсети Марсело
Последним клубом защитника был «Олимпиакос». Марсело выступал за греческую команду с сентября 2022 года. Он перешёл в клуб из мадридского «Реала». За «Олимпиакос» бразилец сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Марсело является пятикратным победителем Лиги чемпионов (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) в составе «Реала». Со сборной Бразилии футболист выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.
За основную команду «Флуминенсе» игрок выступал с 2005 по 2006 год, сыграв 30 матчей, после чего перешёл в «Реал».
Марсело не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции
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