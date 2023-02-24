Станислав Черчесов объяснил камбэк «Реала» в матче с Ливерпулем» со счёта 0:2

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» добился выездной победы над «Ливерпулем» со счётом 5:2. Англичане быстро добыли преимущество в два мяча, однако ещё до перерыва «сливочные» отыгрались, а во втором тайме ещё трижды поразили ворота подопечных Юргена Клоппа.
«У нас врач болеет за «Ливерпуль». Когда счёт стал 2:0, мы созвонились, и я ему сказал: «Если до перерыва 2:0 не останется, то вряд ли «Ливерпуль» выиграет». Так и случилось! У «Реала» есть качества, которые позволяют команде перевернуть любую игру. Плюс у «Ливерпуля» травмы, перестройка, что-то в механизме сломалось. А у Мадрида присутствует командный дух, желание бороться за титул. Да и менталитет победителя ещё никто не отменял. Неслучайно они чаще всех выигрывали Лигу чемпионов», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 24 февраля 2023
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