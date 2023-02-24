Барриос: познакомился с семечками в России, мне очень нравятся. До этого не пробовал

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что с переходом в российский клуб пристрастился к семечкам.

«Семечки? Мне они очень нравятся. Познакомился с ними в Санкт-Петербурге, до этого никогда не пробовал. Получаю от них белки и витамины. Щёлкаю их от случая к случаю, не слишком часто», — сказал Барриос в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».

29-летний Вильмар Барриос стал игроком «Зенита» в феврале 2019 года, перейдя из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Завтра, 25 февраля, «Зенит» в Ульяновске сыграет с местной «Волгой» в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.