Барриос: познакомился с семечками в России, мне очень нравятся. До этого не пробовал
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что с переходом в российский клуб пристрастился к семечкам.
«Семечки? Мне они очень нравятся. Познакомился с ними в Санкт-Петербурге, до этого никогда не пробовал. Получаю от них белки и витамины. Щёлкаю их от случая к случаю, не слишком часто», — сказал Барриос в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».
29-летний Вильмар Барриос стал игроком «Зенита» в феврале 2019 года, перейдя из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Завтра, 25 февраля, «Зенит» в Ульяновске сыграет с местной «Волгой» в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.
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