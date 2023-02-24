Экс-игрок «Спартака» Урунов перешёл в узбекский «Навбахор»

Бывший футболист «Спартака» и «Уфы» Остон Урунов возвратился на родину — в Узбекистан. Услугами полузащитника воспользовался местный «Навбахор». Об этом сообщает Transfermarkt.
Последним клубом хавбека был «Урал». Он успел провести за «шмелей» три матча (два в чемпионате России и один – в Кубке), в которых не отметился результативными действиями. Сообщалось, что между Уруновым и Гончаренко возник конфликт. Во время одного из матчей Кубка России с «Сочи» футболист отказался выходить на замену. В итоге всё это привело к расторжению контракта игрока с «Уралом».
По итогам прошлого сезона «Навбахор» занял второе место в чемпионате Узбекистана и получил прямую путёвку в азиатскую Лигу чемпионов. Напомним, Остон Урунов является воспитанником узбекского «Пахтакора». В России он выступал за «Спартак», «Уфу» и «Урал».
- 24 февраля 2023
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