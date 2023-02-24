Захарян с семьёй встретятся с руководством «Галатасарая»
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян всё ещё может перейти в «Галатасарай» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Якуп Танрип в своей социальной сети.
По информации источника, руководство турецкого клуба проведёт новую встречу с футболистом и его семьей для обсуждения деталей потенциального перехода.
Напомним, ранее к Захаряну проявляли интерес лондонский «Челси» и турецкий «Галатасарай». Переход 19-летнего полузащитника «Динамо» в стан «аристократов» сорвался из-за экономических санкций, наложенных на Россию Великобританией. Сделка по переходу Захаряна в «Галатасарай» не была осуществлена из-за нежелания игрока переезжать в Турцию.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»
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