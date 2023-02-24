Хомуха: почему так провалился «Краснодар»? Их дела в обороне оставляют желать лучшего

Бывший тренер ЦСКА Дмитрий Хомуха подвёл итоги кубкового матча между армейцами и «Краснодаром». Уверенную победу со счётом 3:0 одержал московский коллектив. За красно-синих забили Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный, а полузащитник москвичей Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти.

«Уверенная победа армейцев. 23 февраля — отличный подарок для своих болельщиков. ЦСКА хорошо подготовился к игре и использовал те возможности, которые им предоставил соперник, при этом не забил ещё уйму моментов, в том числе пенальти.

Почему так провалился «Краснодар»? Я не смог посмотреть всю встречу, но по тому, что видел, конечно, дела в обороне оставляют желать лучшего. У ЦСКА бы не стал никого выделять, в целом нужно выделять общекомандные действия. И игроки обороны здорово сыграли, и атака была результативной.

Я согласен с тем, что ЦСКА проще против играющих команд, вроде «Краснодара», но всем сложно взламывать хорошо организованную эшелонированную оборону, которая играет на своей половине поля. Всем сложно играть против команд, которые обороняются низким блоком. Неважно, ЦСКА ли это, «Зенит» или «Спартак», — приводит слова Хомухи Metaratings.