Малком: счастлив получить гражданство России — эта страна стала настоящим домом
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Форвард «Зенита» Малком прокомментировал получение российского гражданства. Помимо Малкома, паспорт РФ получил и другой игрок «Зенита» — Клаудиньо. Соответствующий указ сегодня, 24 февраля, подписал президент страны Владимир Путин.
«Очень рад и счастлив получить гражданство России – страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».
Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
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