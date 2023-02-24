Медведев — о гражданстве Малкома и Клаудиньо: это движение их души, сами обратились

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал получение российского гражданства бразильскими легионерами команды Малкомом и Клаудиньо.

«У нас уже была информация по поводу предоставления гражданства Клаудиньо и Малкому. А сегодня мы получили копию указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, где в группе лиц, которым предоставлено гражданство России, есть и два наших игрока. Это очень важное событие. При этом я, честно говоря, удивляюсь, когда кто‑то начинает искать причины из серии «а почему и зачем», видеть в этом чью‑то финансовую выгоду. Почему‑то многие забывают, какой вклад в успехи сборной России внёс в своё время такой игрок, как Супермарио — Марио Фернандес. Играли за сборную Ари с Нойштедтером.

Что касается Малкома с Клаудиньо, это было движение их души, они сами с этим обратились, затем все необходимые процедуры оказались выполнены. Теперь будем ждать, когда будет назначено само событие. То есть вручение паспортов. Обычно это ожидание занимает до месяца.

В отношении их статуса «легионеров» и возможности играть за сборную должно пройти какое‑то время. Для одного из них это чуть больший отрезок, для другого чуть меньший. Не надо забывать, что в этот период они могут быть вызваны в сборную Бразилии. При этом, сыграв за неё, они уже не смогут играть за сборную России. Не потеряв при этом российского гражданства. Давайте будем смотреть, как станут развиваться события. В свою очередь, хочу через вас поздравить Малкома и Клаудиньо с получением гражданства. Ну, а лично это сделаю уже после игры с «Волгой», — приводит слова Александра Медведева «Матч ТВ».