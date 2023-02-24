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Нагучев — о Лунёве в «Байере»: сложно предлагать новый контракт, если футболист не играет

Нагучев — о Лунёве в «Байере»: сложно предлагать новый контракт, если футболист не играет
Андрей Лунёв
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Комментатор и эксперт по немецкому футболу Роман Нагучев высказался о конкуренции российского голкипера «Байера» Андрея Лунёва с его одноклубником Лукашем Градецки. Контракт россиянина с «аспириновыми» истекает в конце текущего сезона, по словам агента Лунёва, его клиент вряд ли продлит контракт с немцами.

«Лунёв? Сложно предлагать новый контракт, если футболист не играет. Непонятно, что сейчас представляет из себя Андрей. Градецки слишком хорош. Он допускает ошибки, но это никак не влияет на его репутацию. Редкая история для вратарей. Учитывая, что на них часто обращают внимание. И сразу начинаются разговоры о том, соответствует голкипер уровню или нет. Градецки в этом плане удивительный вратарь. С ним ничего не происходит, как бы он ни ошибался. В этом сезоне, например, отдал голевую передачу Томасу Мюллеру на свои пустые ворота. И таких примеров много. Но всё равно ничего. Защитникам с ним комфортно — это самое главное. Поэтому вряд ли Лунёв получит новый контракт. Думаю, Андрей ищет другие варианты. Хотя переход в «Байер» — это было смело и похвально», — сказал Нагучев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне россиянин провёл лишь один матч за «Байер».

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