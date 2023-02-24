Тен Хаг: если «МЮ» смог обыграть «Барселону», значит, сможет победить кого угодно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы выразил мнение, что теперь его команде по силам любой соперник в Европе.

«Чтобы обрести твёрдую веру в себя, нужны результаты. Думаю, что это ещё один шаг, потому что, когда вы можете обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, тогда ваша вера может быть действительно сильной, тогда вы сможете победить кого угодно.

Это была великолепная ночь. Думаю, что это блестяще, когда ты можешь обыграть «Барселону», опережающую «Реал» на восемь очков в Ла Лиге, а мы видели, как играет «Реал» в Лиге чемпионов. Мы провели отличный матч, мы должны верить, что можем выигрывать большие игры», — приводит слова тен Хага ESPN US.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик: