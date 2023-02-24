Роман Нагучев рассказал, как изменилась игра «Байера» с приходом Хаби Алонсо

Комментатор и эксперт по немецкому футболу Роман Нагучев поделился мнением об изменениях в игре «Байера» с приходом Хаби Алонсо на пост главного тренера в октябре минувшего года.

«С приходом Хаби Алонсо игра «Байера» изменилась. Схема, принципы работы с мячом и прочее. Команда играет то в четыре, то в три защитника. И модели могут меняться по ходу одного матча. Центральные защитники стали чаще играть вперёд. Есть футболисты, функционал которых перестроился. Например, Надим Амири, вернувшийся из Италии, стал более вовлечён в атакующую работу, очень много бегает. Раньше он был нестабилен, а сейчас на нём вся полузащита.

Плюс у «Байера» очень хорошая скамейка запасных. В последней игре против «Майнца» Алонсо оставил четырёх игроков стартового состава в запасе. Сейчас тренер подводит игроков к тому, что понятие «основной» и «стартовый состав» – это одно и то же. То есть у него в обойме человек 15. И все они – игроки стартового состава. Несмотря на поражение от «Майнца», он продолжает гнуть свою линию. Думаю, этот сезон уйдёт на то, чтобы все привыкли к этому. И в следующем сезоне мы увидим «Байер» Алонсо.

Сейчас результаты команды нестабильны. Но это нормально для клуба. При этом не похоже, что в тренере кто-то сомневается. Думаю, уйдёт он нескоро. Ему наверняка дадут и следующий сезон. Алонсо был системным игроком. И, думаю, станет таким же тренером.

Кстати, один из показателей изменений — Сердар Азмун. Он в прекрасной форме. Вышел на «Майнц» и создал по сути оба гола. Сейчас он правда хорош. Хотя ещё недавно совсем ничего не умел. И едва не стал мемом», — сказал Нагучев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» занимает 10-ю позицию, набрав в 21 игре 27 очков.