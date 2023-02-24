Клопп — о поражении от «Реала»: «Ливерпулю» нужно вновь поверить в себя. Это неприемлемо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения от мадридского «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пропускать пять в Лиге чемпионов неприемлемо, но это все равно произошло. Мы должны что-то изменить. Первый тайм с «Реалом» мы провели действительно хорошо, а во втором провалили начало. Нам нужно найти некоторую последовательность в том, как мы играем. Дело не только в эмоциях. Нам просто нужно снова начать верить в себя и проявлять свои лучшие качества на поле.

Матч с «Кристал Пэлас» в гостях? Это тяжелые игры с отличной атмосферой на трибунах. «Пэлас» — действительно крутой клуб с действительно крутым стадионом», — приводит слова Клоппа ESPN.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик: