Кади Боржес: впечатлил уровень организации в «Краснодаре», тут много профессионалов

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес, который перешёл в стан «быков» из «Карабаха» зимой, оценил уровень инфраструктуры в команде, а также рассказал об адаптации в российском клубе.
«Мне всё нравится в «Краснодаре». Сильно впечатлил уровень организации клуба, тут много профессионалов своего дела. Для каждого спортсмена важно, как клуб живёт, чтобы развиваться, работать и с каждым днём становиться лучше. «Краснодар» делает для этого всё возможное.
Меня хорошо приняли, но никаких особенных ритуалов не было, здесь не нужно петь. Я благодарен, что меня отлично принимают. Но если надо будет спеть, я спою. Хорошо умею это делать», — приводит слова Боржеса Metaratings.
В первой игре двухматчевого противостояния с ЦСКА в Кубке России «быки» уступили со счётом 0:3.
- 24 февраля 2023
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:35
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:09
-
18:59
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:40
-
18:24
-
18:23