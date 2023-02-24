Кади Боржес: впечатлил уровень организации в «Краснодаре», тут много профессионалов

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес, который перешёл в стан «быков» из «Карабаха» зимой, оценил уровень инфраструктуры в команде, а также рассказал об адаптации в российском клубе.

«Мне всё нравится в «Краснодаре». Сильно впечатлил уровень организации клуба, тут много профессионалов своего дела. Для каждого спортсмена важно, как клуб живёт, чтобы развиваться, работать и с каждым днём становиться лучше. «Краснодар» делает для этого всё возможное.

Меня хорошо приняли, но никаких особенных ритуалов не было, здесь не нужно петь. Я благодарен, что меня отлично принимают. Но если надо будет спеть, я спою. Хорошо умею это делать», — приводит слова Боржеса Metaratings.

В первой игре двухматчевого противостояния с ЦСКА в Кубке России «быки» уступили со счётом 0:3.