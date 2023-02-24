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Петрушин: «Динамо» здорово начинает, а потом в игре идет спад

Петрушин: «Динамо» здорово начинает, а потом в игре идет спад
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Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал поражение московского клуба в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

«Крылья Советов» по сравнению с прошлым годом сильно изменились, причем ушли хорошие футболисты, которые определяли игру команды. Особенно Пиняев. Я надеялся на лучший результат для «Динамо» в матче с ними. Хотя «Крылья Советов» еще в советские времена считались самым неудобным соперником для динамовцев.

Если говорить о вчерашнем матче, после первых двадцати минут я был уверен, что «Динамо» однозначно не проиграет. Преимущество было полное. Самарцы сами себе привезли три-четыре момента. Чудили вместе с вратарем. Используй эти шансы, которые «крылышки» предоставили, может, игра пошла бы по-другому. Но динамовцы их не реализовали.

И опять проявилась болезнь бело-голубых прошлого сезона, когда команда здорово начинает, а потом в игре идет спад. На последних минутах первого тайма гости играли уже не так, как в начале. И второй тайм то же самое. Очень неровно сыграло «Динамо». «Крылья» имели серьезное преимущество во втором тайме, особенно на первых минутах», — цитирует Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

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