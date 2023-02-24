Антон Бобёр: насколько «Крыльям» удалось заменить Глушенкова и Пиняева, покажет старт РПЛ

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о готовности самарцев к возобновлению сезона РПЛ. В матче Кубка России с московским «Динамо» подопечные Игоря Осинькина добыли победу со счётом 2:1.

«Небольшой период времени прошёл, поэтому сейчас невозможно сказать, стали «Крылья» сильнее или слабее. Конечно, «Крылья» понесли потери, но это происходило и раньше – команда умела перестроиться и найти новых лидеров. Насколько удалось заменить Глушенкова и Пиняева, покажет старт чемпионата. Сложно прогнозировать, за какие места «Крылья» смогут бороться, потому что команда не первый раз перестраивается по ходу сезона. Сложно сказать, сколько займёт период замены лидеров.

Но я уверен, что при всех перестроениях команда показывает футбол, который нравится болельщикам – настолько она независима от отдельных игроков. Умение подстроить игроков под командную игру – одно из основных качеств тренерского штаба», — приводит слова футболиста Metaratings.

В турнирной таблице РПЛ самарцы занимают 11-ю позицию, набрав в 17 играх 20 очков. В игре 18-го тура «Крылья» 5 марта в Москве сыграют с «Динамо».