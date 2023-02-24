«С таким счётом проигрывать непозволительно». Игрок «Краснодара» Черников — о 0:3 от ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников подвёл итоги кубкового матча с ЦСКА (0:3). За красно-синих забили Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный, а полузащитник москвичей Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти.

«Очень счастлив вернуться после травмы. Правда, надеялся вернуться с победой. С таким счётом проигрывать, конечно же, непозволительно. Тяжело сказать, что не получилось. Будем разбираться и готовиться к ответному матчу», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ответная игра состоится в Краснодаре 28 февраля.

В первом матче после зимнего перерыва «быки» 5 марта встретятся с «Торпедо». Подопечные Владимира Ивича занимают восьмую строчку в турнирной таблице.