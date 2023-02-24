Бабаев: Акинфеев — номер один в России. Во всех его рекордах путаемся!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев, несмотря на возраст, остаётся лучшим голкипером страны. В кубковом матче с «Краснодаром» (3:0) 36-летний вратарь достиг результата в 350 сухих игр за карьеру.
«Доказал ли Акинфеев 350-м сухим матчем, что он лучший вратарь России? Мне кажется, он это доказал уже давным-давно. Сейчас на эту тему шутят, даже мы с Игорем. Во всех его рекордах путаемся!
Игоря можно поздравить с очередным «сухарём» — заслуженным, кстати. Победа может показаться лёгкой, но «Краснодар» тоже имел моменты, и в паре эпизодов Игорь продемонстрировал всё своё мастерство. Не хочется лишних громких фраз по поводу Акинфеева, мы все и так всё знаем — но в матче с «Краснодаром» он в очередной раз показал: несмотря ни на возраст, ни на какие-то домыслы, он, безусловно, остаётся номером один», — приводит слова Бабаева Sport24.
Акинфеев с 1991 года тренировался в академии ЦСКА, а за главную команду армейцев выступает с 2003 года.
- 24 февраля 2023
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