Поттер — о неудачах «Челси»: несколько игроков сказали, что провели худшую предсезонку

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о причинах неудач команды в нынешнем сезоне.
«Неудачное выступление в сезоне? Оно сложилось из-за множества факторов. Вспомните предсезонную подготовку, которую нельзя назвать оптимальной. Поговорив с несколькими опытными футболистами, я услышал, что это была худшая предсезонка, которую они провели в своей карьере. В этом нельзя кого-то винить, так получилось по разным причинам.
Я не хочу говорить о причинах. Больше организационные моменты, по разным моментам сбор прошёл не так, как им хотелось. Меня там не было, я не могу говорить. Однако это важный момент. Уходят футболисты, приходят новые, поменялся менеджер: я пришёл посреди Лиги чемпионов, у «Челси» в тот момент была практически беспрецедентная ситуация с травмами. До перерыва мы сыграли с «Ньюкаслом», но тогда у нас не было сразу восьми футболистов, а через две минуты вылетел Сесар Аспиликуэта. Мы проиграли 1:0.
После чемпионата мира руководство вложило большие средства в команду, которая столкнулась с давлением и большими ожиданиями. Футболисты, которые есть у нас, не возрастные, это молодёжь, которой нужно время для адаптации», — приводит слова Поттера ESPN.
47-летний Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, заменив на этой должности уволенного Томаса Тухеля. В 25 матчах под руководством Поттера «Челси» потерпел девять поражений, одержав такое же количество побед.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
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