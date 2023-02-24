Александр Глеб: вылет «Барселоны» из Лиги Европы — это провал

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги Европы. В 1/16 финала испанцы уступили «Манчестер Юнайтед».
«Я видел голы в этом матче, но считаю, что для любого топ-клуба ранний вылет в еврокубках – это провал. В любом случае Хави строит команду. Сейчас футбол выровнялся, тяжело играть против любого соперника. Будем верить, что эта неудача сделает их сильнее.
Если есть доверие руководства к Хави, то не должно быть такого, что если он не выиграет Ла Лигу, то его могут убрать. Я верю, что есть полная поддержка руководства клуба тренерскому штабу. Такой клуб, как «Барселона», всегда ставит перед собой максимально высокие задачи – победа в чемпионате, Кубке страны и, кончено, победа в еврокубках», – цитирует Глеба Metaratings.
- 24 февраля 2023
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