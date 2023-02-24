Алдонин: желаю, чтобы Заболотный стал важным футболистом для ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на гол нападающего красно-синих Антона Заболотного в ворота «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России (3:0).

«Хотелось бы, чтобы гол Заболотного в ворота «Краснодара» стал психологическим толчком для Антона. Это очень важный момент — выйти на замену, забить, поднять себе настроение, команде и болельщикам. Желаю, чтобы он стал важным футболистом для ЦСКА и влиял на результат команды в положительную сторону.

Заболотный может составить конкуренцию Чалову в разных ситуациях. Надо понимать, что Антон забил пока только в одном матче. Если он забьёт три гола в 5-6 матчах, то можно говорить, что Заболотный составит конкуренцию Фёдору и изменит тактический рисунок в атаке команды», — цитирует Алдонина Metaratings.